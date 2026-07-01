Trump pone en jaque al T-MEC: México enfrenta una década de incertidumbre

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Si Trump no prorroga el T-MEC, este no cae de inmediato… se activa un mecanismo que puede extenderse hasta 10 años, con revisiones periódicas, antes de que el tratado expire en 2036… sin embargo, 32 años de Libre Comercio quedan en el aire.

Las exigencias de Washington son tres: más contenido estadounidense en autos, reglas de origen más estrictas y cerrar la puerta a productos chinos que entran por México… son exigencias que tocan el corazón de la industria más productiva del país.

El 20 de julio, México llega a la tercera ronda de negociación con poco margen… el riesgo no es la ruptura inmediata… es negociar durante años bajo presión, con inversiones congeladas y cadenas productivas en la incertidumbre… quien impone el ritmo también impone los costos… para México, esto no sería el cierre de una etapa… sería el inicio de una década decisiva.

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