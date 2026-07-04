México vs Inglaterra; el partido que puede cambiarlo todo

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Es domingo… México juega contra Inglaterra el pase a cuartos de final de la Copa del Mundo… la afición seguirá cada jugada con las mismas preguntas de fondo: ¿Y si sí?, ¿Y si no?

¿Y si sí? México lograría un triunfo de alto impacto frente a una potencia histórica… crecerían la confianza, el orgullo nacional y la expectativa por la siguiente ronda… pero incluso una victoria así exigiría perspectiva: ganar un partido cambia el ánimo colectivo pero no borra por sí solo una historia de tropiezos.

¿Y si no? La derrota traería decepción inmediata y reactivaría el reclamo conocido… la frustración pesaría porque la voluntad no basta cuando el balón no entra en la portería contraria… también ahí habría una lección: creer es necesario, pero competir al máximo nivel exige más que entusiasmo.

Por eso las dos preguntas pesan tanto… si sí, la victoria renovará la ilusión; si no, la derrota traería frustración.

México no solo jugará contra Inglaterra: también jugará contra sus expectativas reales, su memoria futbolística y la necesidad de convertir la emoción en resultados.

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