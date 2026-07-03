¿Por qué un gol de México une a todo un país?

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Un gol de México no es solo una jugada: es una sacudida nacional… por un segundo, millones respiran al mismo tiempo y convierten la emoción compartida en “efervescencia colectiva”.

En un país dividido por clase, color de piel, religión, ideología y territorio, el partido suspende por un instante esas diferencias… no borra las desigualdades, pero permite sentir que existe un nosotros.

En un país marcado por crisis, violencia y derrotas acumuladas, el futbol ofrece una revancha emocional: el grito de gol descarga frustración, rabia y orgullo… por eso una victoria en eliminación directa después de 40 años pesa tanto con un millón 400 mil fanáticos que ganan calles y avenidas… el triunfo no cambia la realidad, pero por una noche devuelve dignidad.

Cuando México grita gol, no celebra: se confiesa.

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