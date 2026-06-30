¡Pánico en Morena! Diez políticos buscan a la DEA para delatar y salvarse

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Diez funcionarios electos, gobernadores y legisladores, tocan la puerta de la DEA… quieren cantar para salvarse. El reportaje de Steve Fisher en The New York Times no es un rumor… es un golpe al corazón de Morena… la maquinaria de Palacio cruje desde adentro.

La respuesta de Sheinbaum es descalificar y exigir fuentes… dice no tener “ninguna información”… la fórmula de siempre: “no sé, no me consta”, pero la negación no apaga el incendio… lo delata.

La presidenta convierte la soberanía en consigna… sus cuadros convierten la traición en seguro de vida… ahora cantan también los políticos… Sheinbaum manda callar… pero el silencio de Palacio no se impone… se impone el ruido que se vende a la DEA.

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