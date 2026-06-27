Venezuela devastada: dos sismos dejan cientos de muertos y miles de desaparecidos

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Dos sismos partieron Venezuela: casi mil muertos, hasta el momento, varios miles de heridos, quizá 50 mil desaparecidos, según la ONU, y un país que quedó abierto en canal… lo primero es salvar vidas. El terremoto no pide bandera; pide agua, médicos y escombros removidos… la ayuda internacional debe llegar sin condicionamientos: quien la use para cobrar favores calcula sobre cadáveres.

La reconstrucción será la verdadera prueba… no basta con levantar lo caído si el país vuelve al mismo punto con construcciones vulnerables, sin una verdadera política de protección civil… pero el insumo más escaso es la confianza… sin estado de derecho, pluralismo y rendición de cuentas, la reconstrucción corre el riesgo de repartirse como botín.

Las autoridades venezolanas no deben robarse el duelo, ni convertir la emergencia en propaganda.

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