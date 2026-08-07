¿Por qué detuvieron a Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa?

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Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero entre 2011 y 2014 está detenido. La Fiscalía lo acusa de ordenar el borrado del video del Palacio de Justicia de Iguala, donde aparece el autobús de los normalistas de Ayotzinapa custodiado por policías municipales y estatales.

El Estado dijo durante años que esa grabación no existía. Sin embargo, la prueba se ubicó en enero de 2026 y un testigo la confirmó apenas en mayo pasado. A Ángel Aguirre ya lo habían requerido por este mismo delito desde el 1 de octubre de 2019. La orden de captura durmió siete años en un cajón… hoy despierta.

Aguirre gobernó con la alianza PRI-PRD, hoy es de oposición. La fiscal Ernestina Godoy lo vende como nueva etapa de investigación. El calendario dice otra cosa. Aguirre es el segundo pez gordo del caso, después de Murillo Karam, a quien acaban de aflojarle el arresto domiciliario.

Para las 43 familias de los desaparecidos, esa prueba servía en 2019. En 2026 sirve al relato del poder. La justicia que llega tarde y a modo, deja de ser justicia.

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