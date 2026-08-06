¿Quién es el “Pelón”, el nuevo líder del CJNG con recompensa de 25 millones?

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Washington le puso precio a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación: 102 millones de dólares.

A la cabeza, Juan Carlos Valencia González, el “Pelón”, hijastro del “Mencho” y nuevo jefe del cártel: 25 millones, vale cinco veces más que hace unos meses… el “Sapo”, yerno de Oseguera, y el “Chorro”: 15 millones cada uno… el “Tarjetas”, señalado por el atentado contra Omar García Harfuch en 2020; y la “Firma”, con 10 millones, son los principales.

Pero el anuncio no se detuvo en los capos… Terry Cole, director de la DEA, fue al fondo: “miembros del gobierno mexicano protegen al CJNG”… habló de tráfico, lavado y facilitadores… y anunció el paso siguiente: procesar a funcionarios mexicanos en la nómina del cártel… Todd Blanche, fiscal general interino, cerró amenazante: “no importa dónde estén”.

La pregunta ya no es quién manda en el Cártel Jalisco, sino quién le garantiza el oxígeno… Washington puso nombres y montos… México guarda silencio… allá se paga por capturar… aquí se paga por callar.

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