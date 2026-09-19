Trump presiona a México: ¿qué le exige a Sheinbaum contra los cárteles?

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Donald Trump volvió a presionar a México… en un memorando al Congreso, enviado por mandato legal, reconoció los avances de Claudia Sheinbaum en la lucha contra el narcotráfico, pero advirtió que es insuficiente… exigió detener y procesar a los funcionarios que protegen a los cárteles… la presidenta respondió: “No necesitamos que nos juzguen desde fuera”.

Eduardo Guerrero, de la consultora Lantia, firma especializada en análisis de políticas públicas y diagnósticos de seguridad, leyó el memorando completo… concluye que “no estamos exentos de que nos juzguen”.

Trump no descalifica a México; pide más recursos y participación del sector privado, mientras el presupuesto de seguridad se estanca y el de la FGR acumula recortes…

Washington ya no apunta solo a capos… apunta a puertos, aduanas y cadenas de suministro, lo que afecta su propia seguridad alimentaria… y espera respuesta sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de vínculos con “Los Chapitos”… México lo inhabilitó, pero no lo entregó.

El fondo no es que Trump juzgue, sino que México no contrapropone… Washington elevó el diálogo; Palacio Nacional elevó la voz… y cerró la puerta.

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