Cooperación entre México y EE. UU., clave para enfrentar desafíos comunes

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La relación entre México y Estados Unidos es “inevitable, necesaria” y representa una oportunidad para ambas naciones debido a la integración de sus economías, afirmó Luis Rubio en su análisis más reciente en UnoTV.

Durante su intervención, el experto sostuvo que “su economía (de Estados Unidos) no puede funcionar sin nosotros, y nosotros no podemos funcionar sin nuestras exportaciones hacia ellos“, al destacar la dependencia mutua que existe entre ambos países.

Asimismo, señaló que, aunque existe la percepción de que algunos sectores estadounidenses buscan un cambio de régimen en México, “la realidad, sin embargo, es que no pueden hacer nada de ello” debido a los límites institucionales.

Seguridad y diálogo, los retos compartidos entre ambos países

Respecto a la seguridad, afirmó que se trata de uno de los principales desafíos que requieren acciones conjuntas, al señalar que “ambos participamos en el problema, ambos padecemos el problema, y ambos tenemos que resolverlo en conjunto. Ninguno puede resolverlo solo“.

Finalmente, sostuvo que el futuro de la relación bilateral dependerá de privilegiar el diálogo y la cooperación, al considerar que “la confrontación simplemente no funciona, y no funciona para ninguno de los dos“, por lo que llamó a construir soluciones compartidas entre ambas naciones.

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