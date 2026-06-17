T-MEC: México no debe esperar que EE. UU. resuelva sus problemas

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A medida que se acerca la fecha establecida en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que los tres países expresen su postura sobre el futuro del acuerdo, crece el debate sobre el papel que podría desempeñar Washington en temas internos mexicanos, considera Luis Rubio.

De acuerdo con el calendario previsto por el tratado, el próximo 1 de julio las tres naciones pueden expresar si desean mantener, modificar o abandonar el acuerdo comercial. Mientras que México y Canadá ya manifestaron su interés por continuar, la atención está centrada en la postura de Estados Unidos.

Rubio consideran que es poco probable que la administración estadounidense anuncie una decisión definitiva en esa fecha. El propio tratado contempla escenarios de aplazamiento y permitiría que el acuerdo continúe vigente por una década más, por lo que el plazo tiene un valor más simbólico que práctico.

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