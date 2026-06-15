El verdadero desafío del T-MEC está en la certidumbre interna de México

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El T-MEC ha sido durante décadas una de las herramientas más importantes para el crecimiento económico de México. Más allá de facilitar el comercio con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo se convirtió en un mecanismo que brindó confianza a inversionistas nacionales y extranjeros, impulsando la expansión de la industria manufacturera y fortaleciendo la integración económica de la región, opina Luis Rubio.

En su videocolumna analiza el futuro del tratado y destaca que su objetivo principal fue generar condiciones de estabilidad para quienes decidieran invertir en el país.

“La idea era conferirle confianza y certidumbre a quienes quisieran invertir en México”, señala Rubio.

De acuerdo con él, el acuerdo comercial permitió que México desarrollara una base industrial sin comparación en América Latina y consolidara una estrecha relación comercial con Estados Unidos.

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