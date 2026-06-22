México enfrenta desafíos que van más allá de la coyuntura política

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México atraviesa un momento de contrastes, considera Luis Rubio. Aunque no existe una crisis abierta en los principales indicadores nacionales, tampoco se observan avances contundentes que permitan hablar de una etapa de crecimiento sostenido o de una mejora significativa en la percepción pública sobre el rumbo del país.

Para Rubio, uno de los principales desafíos señalados es la falta de dinamismo económico. A pesar de los esfuerzos por impulsar el crecimiento y mantener programas heredados de la administración anterior, persiste la sensación de estancamiento.

La preocupación se centra especialmente en el ámbito fiscal. Diversos analistas consideran que los problemas de finanzas públicas solo pueden resolverse mediante una economía más fuerte y con mayores niveles de inversión, algo que actualmente enfrenta obstáculos derivados de la incertidumbre institucional.

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