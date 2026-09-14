Crecimiento económico, el gran pendiente de México

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El analista Luis Rubio señala que el crecimiento económico debería ser una prioridad en México, ya que cuando avanza a tasas bajas durante largos periodos, sus beneficios son limitados, mientras que un crecimiento más acelerado permite acumular mayores ventajas con el paso del tiempo.

Como ejemplo, se señala que estados como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Chihuahua han registrado tasas elevadas, mientras que otras entidades no alcanzan el 1%, lo que genera diferencias en oportunidades, infraestructura, educación y desarrollo.

En su opinión, para Uno TV, sostiene que los gobiernos deben generar condiciones para que las empresas puedan invertir, desarrollar productos y atender a sus clientes, pues son ellas las que impulsan directamente el crecimiento.

También reconoce que las transferencias sociales han ayudado al consumo, pero considera que no resuelven los problemas económicos de largo plazo, por lo que el crecimiento debe asumirse como un proyecto conjunto entre Gobierno, academia, políticos, partidos y empresarios.

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