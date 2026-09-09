La crisis del 2008: ¿Qué dejó en México?

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El analista Luis Rubio nos hace un recuento de la crisis financiera del 2008 que tuvo repercuciones en México, pues enfrentó importantes consecuencias económicas. La crisis se atribuye, dijo, a una combinación de decisiones políticas y financieras que incentivaron el acceso a vivienda mediante créditos hipotecarios cuyos riesgos terminaron vendidos a inversionistas, ahorradores y bancos de distintas partes del mundo.

En su colaboración para UnoTV explicó que cuando el esquema dejó de ser sostenible, instituciones que habían adquirido esos instrumentos enfrentaron fuertes pérdidas y algunos de los principales bancos estadounidenses estuvieron cerca de la quiebra. Según el análisis, la economía mexicana se contrajo 9% en 2009, en medio de un escenario de controversia política y desigualdad económica.

Mencionó que aquel contexto también tuvo consecuencias en la política mexicana: Andrés Manuel López Obrador aprovechó el escenario para construir su regreso a la candidatura presidencial que finalmente lo llevó al poder en 2018. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2008, señala, actualmente Morena se encuentra en el Gobierno y sería responsable de enfrentar las consecuencias de lo que ocurra durante los próximos años si el panorama financiero se complica.

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