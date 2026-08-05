Regulación de medios abre debate sobre libertad de expresión

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El analista Luis Rubio cuestionó la propuesta para regular los medios de comunicación mediante mecanismos relacionados con el derecho de réplica, al considerar que su aplicación enfrenta desafíos en un entorno con múltiples plataformas y redes sociales.

Durante su comentario, señaló que definir quién tiene derecho a responder y bajo qué condiciones podría resultar complejo, además de advertir que una regulación de este tipo podría derivar en autocensura o afectar la libertad de expresión.

Asimismo, expuso como ejemplo las menciones que recibió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en conferencias matutinas y sostuvo que los mecanismos legales disponibles para responder resultaban limitados.

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