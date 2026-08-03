Los retos económicos que enfrenta la Cuarta Transformación

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Los gobiernos de la Cuarta Transformación enfrentan una contradicción entre mantener sus programas sociales y generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico, considera Luis Rubio.

El Gobierno busca sostener la lealtad ciudadana mediante transferencias en efectivo, pero al mismo tiempo enfrenta dificultades para financiar esos programas, debido al limitado crecimiento de la economía, sostiene el analista.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento es la política energética, particularmente en materia de electricidad, abunda Luis Rubio. Además, la participación del sector privado es vista como un “mal necesario” y no como un elemento para impulsar el desarrollo económico, afirma.

En su colaboración para UnoTV, el experto advierte que el incremento del endeudamiento podría generar consecuencias para la economía nacional.

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