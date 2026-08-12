Estados Unidos presionará más a México

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Las recientes acusaciones y señalamientos provenientes de distintas oficinas del gobierno de Estados Unidos contra México no representan, de acuerdo con el análisis de Luis Rubio, una situación completamente nueva, sino el resultado de una relación que ha cambiado con el paso de los años.

Explicó que, cuando se estableció el Tratado de Libre Comercio (TLC), Estados Unidos veía en México una oportunidad para acelerar de manera importante su desarrollo. Sin embargo, considera que el país no realizó las reformas necesarias para que los beneficios alcanzaran a toda la población.

El Tratado de Libre Comercio dejó dos Méxicos

Rubio sostiene que el proceso terminó generando dos países: uno incorporado a la lógica del tratado, con mayores niveles de eficiencia, productividad y salarios, y otro que quedó rezagado.

“El gran problema, la gran falta mexicana fue que no incorporamos a todo el mundo”, indica.

Según explica, Estados Unidos inicialmente destinó recursos para impulsar distintos procesos y reformas en México, pero con el tiempo, considera que el país no estaba utilizando el tratado como un factor transformador de su desarrollo.

Luis Rubio señala que posteriormente Estados Unidos adoptó una actitud de repliegue, bajo la idea de que mientras los problemas mexicanos no cruzaran la frontera, podían considerarse asuntos internos de México.

Estados Unidos ve problemas de México como propios

Rubio afirma que esa percepción cambió y que actualmente el gobierno estadounidense observa a México como una fuente de problemas que pueden tener consecuencias para su propio país.

“Ya no nada más ven que son problemas mexicanos, sino que ven que son problemas de México para Estados Unidos”, comenta al respecto.

Entre los factores que explican esta preocupación menciona la estrecha relación entre ambos países y la existencia de millones de mexicanos con vínculos familiares, económicos y sociales en Estados Unidos.

Ante este escenario, Rubio anticipa que la presión de Estados Unidos sobre México continuará creciendo durante los próximos años, independientemente de quién gobierne en Washington.

Aunque considera que la situación podría ser todavía más complicada con un gobierno como el de Donald Trump. Sí, afirma que el fenómeno continuará porque, desde su perspectiva, Estados Unidos está convencido de que México enfrenta problemas que no está resolviendo.

Finalmente, Rubio advierte que México enfrenta una presión para cambiar que ahora proviene tanto del interior como del exterior.

“La presión para cambiar está dentro de México ahora y viene del exterior, ya no es nada más una presión interna”, dice.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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