Política exterior de la 4T concentra su atención en Estados Unidos

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Los gobiernos de la 4T han dejado de lado una política exterior activa con otros países y han concentrado gran parte de su atención en la relación con Estados Unidos, de acuerdo con Luis Rubio en su nueva videocolumna.

Rubio señala que, además de los vínculos con Washington, los gobiernos actuales han mantenido una política de apoyo hacia Cuba y han respaldado políticamente a los gobiernos de Venezuela y otros países.

También reconoce que la relación con Estados Unidos tiene un peso económico y político que hace imposible ignorarla, particularmente durante los gobiernos de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, cuestiona que fuera de esa relación México no haya dedicado la misma atención a otros países.

Rubio compara esta estrategia con la de gobiernos anteriores, que utilizaban la presencia internacional de México para fortalecer vínculos y avanzar agendas políticas y económicas.

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