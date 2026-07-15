El reto de México: cerrar las brechas

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El analista Luis Rubio asegura que el principal reto de México consiste en reducir las profundas brechas sociales que persisten desde hace décadas y que, en su opinión, requieren un liderazgo capaz de generar oportunidades permanentes para la población.

Las brechas sociales siguen marcando el desarrollo de México

Durante este análisis, Rubio señala que el país enfrenta problemas históricos y otros derivados de las transformaciones económicas y tecnológicas de las últimas décadas.

“México enfrenta innumerables problemas en innumerables frentes”, indica.

Explica que la apertura económica y los cambios tecnológicos modificaron la estructura productiva nacional, especialmente en el sector industrial, lo que generó nuevas tensiones sociales y dejó al descubierto los contrastes económicos y políticos existentes.

Asimismo, considera que una parte importante de la población no percibe los beneficios de diversas reformas implementadas en años anteriores, situación que, dijo, contribuyó al contexto político de los gobiernos recientes.

El verdadero alcance de las transferencias sociales

El especialista afirma que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum buscaron atender las diferencias sociales mediante diversos programas, aunque advirtió que estos mecanismos presentan limitaciones para el crecimiento de largo plazo.

“Hoy en día tenemos una serie de esfuerzos en camino, sobre todo lo que tiene que ver con las transferencias sociales, dirigidos a disminuir esas diferencias, pero son insostenibles en el largo plazo porque no implican un aumento en el ingreso permanente de las personas“, comenta.

Rubio sostiene que las transferencias sociales no generan un incremento permanente en los ingresos de las personas ni mejoran las condiciones de producción o empleo.

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