Elecciones intermedias: el reto de Morena y la oposición

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El analista Luis Rubio consideró que una de las principales interrogantes de la política mexicana es el futuro de la oposición y las posibilidades que tendrá para competir en las próximas elecciones intermedias, en las que se renovarán el Congreso y diversas gubernaturas.

Oposición y Morena rumbo a las elecciones intermedias

Rubio señaló que la oposición llega debilitada tras varios años de desgaste. En su análisis, atribuyó parte de esa situación al Pacto por México y a las críticas que recibió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La oposición ha estado medio muerta por un buen rato, muy dañada después del Pacto por México“, afirmó.

También sostuvo que el PAN y el PRI fueron los partidos más afectados por ese proceso, mientras que Movimiento Ciudadano ha logrado aprovechar parte del descontento ciudadano.

Morena enfrenta retos en los estados

El analista indicó que el resultado de las próximas elecciones dependerá tanto del desempeño de la oposición como de la forma en que gobierna Morena.

Explicó que, de las 17 gubernaturas que estarán en disputa, actualmente 12 son gobernadas por Morena, por lo que el desempeño de esos gobiernos será un factor relevante.

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