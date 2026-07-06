Las transferencias económicas no bastan para combatir la pobreza

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Luis Rubio sostiene que los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han priorizado la entrega de transferencias económicas a distintos sectores de la población, aunque considera que esa estrategia, por sí sola, no resuelve el problema de la pobreza.

“Lo único que han hecho en favor de algunos pobres, porque no de todos, es hacer transferencias en efectivo por diversas razones”, dice en su colaboración en UnoTV.

De acuerdo con el experto, la reducción de la pobreza requiere generar condiciones que permitan desarrollar capacidades en las personas y fortalecer la economía para crear más empleos e ingresos.

“La verdadera pobreza se acaba cuando se construyen capacidades en las personas y en la economía”, sostiene.

También subraya que la educación juega un papel central en ese proceso, al considerar que permite desarrollar habilidades para innovar, crear y aumentar la productividad en distintos sectores. “La educación se vuelve crucial porque, sin una capacidad creativa, las personas no pueden agregar mayor valor”.

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