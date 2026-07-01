La “ley del más fuerte” marca el nuevo escenario entre México y Estados Unidos

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Luis Rubio, en su análisis, sostiene que uno de los principales problemas del escenario político y económico actual es la tendencia de los gobiernos a imponer sus decisiones a partir de relaciones de poder, modificando las reglas cuando consideran que les resultan inconvenientes.

Esta dinámica puede observarse tanto en la relación entre México y Estados Unidos como en el ámbito interno. En el caso mexicano, se afirma que el gobierno ha retomado prácticas en las que “si no se pueden apegar a la ley, simplemente cambian la ley para ajustarlo”.

El análisis concluye que el respeto a las reglas resulta esencial para el funcionamiento de cualquier economía. “Lo que importa son las reglas, porque eso es lo que permite que el país funcione y prospere”.

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