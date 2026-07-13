El discurso del gobierno no coincide con lo que se vive

| 13:58 | Redacción Uno TV | Uno TV

El analista Luis Rubio sostuvo que existe una diferencia entre el discurso oficial y la realidad que, desde su perspectiva, enfrentan los mexicanos en temas como democracia, economía, seguridad y funcionamiento de las instituciones.

Discurso oficial y realidad, el eje de su análisis

Para ilustrar su planteamiento, Rubio inició con un antiguo chiste soviético sobre una persona que buscaba un médico capaz de revisar al mismo tiempo sus ojos y sus oídos, debido a que “no le checaba lo que escuchaba con lo que veía”.

Ese es un problema en el México de hoy“, afirmó.

El analista señaló que el discurso oficial presenta a México como una democracia consolidada, con una economía sólida, avances en seguridad y abasto de medicamentos; sin embargo, aseguró que esos mensajes no coinciden con lo que observa.

Hay una incompatibilidad fundamental entre lo que vemos y lo que oímos“, expresó.

Instituciones, economía y seguridad

Rubio sostuvo que, a su juicio, existe un avance del autoritarismo y una disminución en la independencia de instituciones como el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el INE y el Tribunal Electoral, las cuales, dijo, deberían funcionar como contrapesos del poder.

Asimismo, afirmó que persisten problemas relacionados con el abasto de medicamentos, el desempeño de la economía, el desempleo y la relación con Estados Unidos.

“Vemos que la economía no está andando viento en popa, que hay un desempleo importante“, comentó.

También consideró que la inseguridad cotidiana continúa afectando a la población, particularmente por delitos como la extorsión, los asaltos y la delincuencia en el transporte público.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Elecciones intermedias: el reto de Morena y la oposición

Luis Rubio

Elecciones intermedias: el reto de Morena y la oposición

Las transferencias económicas no bastan para combatir la pobreza

Luis Rubio

Las transferencias económicas no bastan para combatir la pobreza

La "ley del más fuerte" marca el nuevo escenario entre México y Estados Unidos

Luis Rubio

La "ley del más fuerte" marca el nuevo escenario entre México y Estados Unidos

Cooperación entre México y EE. UU., clave para enfrentar desafíos comunes

Luis Rubio

Cooperación entre México y EE. UU., clave para enfrentar desafíos comunes

Etiquetas: , , , ,