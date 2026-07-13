El discurso del gobierno no coincide con lo que se vive

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El analista Luis Rubio sostuvo que existe una diferencia entre el discurso oficial y la realidad que, desde su perspectiva, enfrentan los mexicanos en temas como democracia, economía, seguridad y funcionamiento de las instituciones.

Discurso oficial y realidad, el eje de su análisis

Para ilustrar su planteamiento, Rubio inició con un antiguo chiste soviético sobre una persona que buscaba un médico capaz de revisar al mismo tiempo sus ojos y sus oídos, debido a que “no le checaba lo que escuchaba con lo que veía”.

“Ese es un problema en el México de hoy“, afirmó.

El analista señaló que el discurso oficial presenta a México como una democracia consolidada, con una economía sólida, avances en seguridad y abasto de medicamentos; sin embargo, aseguró que esos mensajes no coinciden con lo que observa.

“Hay una incompatibilidad fundamental entre lo que vemos y lo que oímos“, expresó.

Instituciones, economía y seguridad

Rubio sostuvo que, a su juicio, existe un avance del autoritarismo y una disminución en la independencia de instituciones como el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el INE y el Tribunal Electoral, las cuales, dijo, deberían funcionar como contrapesos del poder.

Asimismo, afirmó que persisten problemas relacionados con el abasto de medicamentos, el desempeño de la economía, el desempleo y la relación con Estados Unidos.

“Vemos que la economía no está andando viento en popa, que hay un desempleo importante“, comentó.

También consideró que la inseguridad cotidiana continúa afectando a la población, particularmente por delitos como la extorsión, los asaltos y la delincuencia en el transporte público.

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