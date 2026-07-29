Elecciones intermedias: el reto de Morena y la oposición

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El analista Luis Rubio señaló que las elecciones intermedias de 2027 serán un punto clave para medir la fuerza de Morena y las posibilidades de crecimiento de la oposición, debido a la disputa por el Congreso Federal, 17 gubernaturas y congresos locales.

Elecciones 2027 y el reto de Morena

Rubio explicó que el escenario electoral estará marcado por una competencia entre dos factores: el respaldo generado por los programas sociales y el desgaste natural de los gobiernos en funciones.

“Es una carrera en el curso del tiempo”, explicó.

El analista indicó que una de las principales preguntas será si la estrategia de transferencias sociales permitirá a Morena mantener la lealtad de sectores de la población frente a los cuestionamientos sobre el desempeño de algunos gobiernos estatales.

“Muchos de los gobernantes a nivel estatal de Morena han demostrado ser pésimos gobernantes”, afirmó.

Desgaste político y oposición rumbo a las elecciones intermedias

Rubio consideró que el futuro electoral del partido dependerá de la capacidad para enfrentar el desgaste de sus gobiernos y conservar el respaldo construido desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Morena está actuando como si no hay desgaste, como si no hay ningún reto“, señaló.

Sobre la oposición mexicana, explicó que enfrenta dificultades debido a la fragmentación, problemas de imagen y la falta de candidatos competitivos en distintas regiones.

“La oposición está fragmentada, desprestigiada en muchos sentidos y sin candidatos evidentes en muchos lugares”, comentó.

Escenario rumbo a 2030

El analista estimó que las próximas elecciones podrían representar una pérdida de fuerza para Morena, aunque descartó un escenario de derrota total.

“El desgaste va a mermar a Morena y no va a lograr una mayoría calificada como tiene ahora en la Cámara de Diputados”, expresó.

Sin embargo, agregó que los programas sociales y la falta de una alternativa opositora consolidada podrían permitir que el partido mantenga una posición relevante.

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