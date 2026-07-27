¿Justicia o política? El debate que deja una detención

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La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abrió la discusión sobre la relación entre la justicia y la política en México. Luis Rubio sostiene que, aunque históricamente los gobiernos han mantenido influencia sobre las instituciones, el caso representa un nuevo momento en el debate público.

El análisis compara este caso con otros señalamientos relacionados con el huachicol, en donde existen diversos personajes cercanos a Morena que han sido mencionados públicamente, pero que, según el comentarista, no han enfrentado operativos similares.

Luis Rubio cuestiona la forma en que se realizó la detención y considera que el despliegue fue excesivo. Además, señala que el traslado a un penal de máxima seguridad no correspondería, a su juicio, con la naturaleza del delito investigado.

Plantea que la actuación tendría relación con la política interna de Morena y con las futuras candidaturas, lo que, desde su perspectiva, podría generar costos para el propio Gobierno.

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