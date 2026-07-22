¿Se abre una nueva etapa entre México y EE.UU.?

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La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la final del Mundial 2026 representa una oportunidad para reducir la tensión que ha marcado la relación entre ambos gobiernos en los últimos meses, luego de un periodo de críticas y confrontación que, según el análisis, ha complicado el diálogo bilateral, considera Luis Rubio.

En su colaboración en UnoTV, el experto señala que el encuentro informal puede servir para restablecer la comunicación entre ambos gobiernos y abrir un espacio para negociar temas de interés común, como seguridad, gobernanza y la relación fronteriza.

De la misma manera, Rubio advierte que Estados Unidos mantendrá sus prioridades; también considera que México debe aprovechar esta ventana para desescalar la retórica y buscar acuerdos ante la compleja interdependencia que existe entre ambos países.

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