Narcotráfico y Morena: el debate que marca la relación con EE. UU.

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El narcotráfico continúa ocupando un lugar central en la relación entre México y Estados Unidos, de acuerdo con Luis Rubio en su nueva videocolumna. El experto sostiene que este tema representa el principal desafío político entre ambos países.

Rubio afirma que, desde la perspectiva estadounidense, existe la percepción de que el partido gobernante y el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvieron vínculos con el crimen organizado.

No obstante, el analista ofrece una interpretación distinta: “El expresidente López Obrador, estoy seguro, no estuvo involucrado en el narcotráfico”.

En ese sentido, sostiene que el exmandatario entendió el fenómeno como un asunto político y no como un desafío directo al Estado mexicano.