México enfrenta una crisis educativa

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En este video, Luis Rubio comparte su opinión sobre los resultados de la prueba PISA y reflexiona sobre el desempeño educativo de los estudiantes mexicanos frente a otros países.

Al inicio de su intervención, Rubio explica que la evaluación compara el desempeño de estudiantes de los países participantes y señala que México históricamente ha obtenido resultados bajos. De acuerdo con los datos que presenta durante su análisis, este año se registró una caída respecto a la evaluación anterior.

Sobre matemáticas y lectura

El analista pone especial atención en las áreas de matemáticas y lectura. En su opinión, las dificultades en estas materias representan un problema para el desarrollo del país.

“Sin la capacidad de manejar números, de hacer sumas, restas, divisiones, las cosas más elementales de la aritmética o las matemáticas, y sin capacidad de comprender la lectura, es imposible lograr un desarrollo integral del país”, afirma.

Rubio también menciona el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel más alto de evaluación. Según las cifras que presenta, en México fue de 0.5%, mientras que en China llegó a 50%.

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