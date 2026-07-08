Acusar a Estados Unidos de haber mentido en caso Zambada podría complicar la relación bilateral

GENERANDO AUDIO...

María Amparo Casar afirmó que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ismael El “Mayo” Zambada abren nuevas interrogantes sobre la relación entre México y Estados Unidos. Durante su intervención semanal con José Cárdenas, consideró que la acusación contra el Gobierno estadounidense por una presunta operación sin informar a México representa un tema de gran relevancia.

La analista sostuvo que la respuesta de la presidenta evitó confirmar si este episodio representa un antes y un después en la relación entre México y Estados Unidos. Explicó que, aunque Claudia Sheinbaum acusó al exembajador Ken Salazar de haber mentido, también reconoció que, por su cargo, sus declaraciones representaban la postura oficial de Estados Unidos, al no haber sido desmentidas por la Casa Blanca ni por el Departamento de Estado.

La analista cuestionó por qué durante los años transcurridos desde la captura del “Mayo” Zambada no se investigó una posible injerencia de autoridades estadounidenses, pese a que, en su opinión, existían elementos suficientes para hacerlo y en su momento López Obrador y Gertz Manero no se lo cuestionaron.

También planteó nuevas preguntas relacionadas con el caso, entre ellas la falta de resultados en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido el mismo día en que fue privado de la libertad Ismael Zambada, así como el montaje inicial sobre ese crimen.

Casar también cuestionó la entrega de 92 presuntos criminales de alto perfil a Estados Unidos sin que, dijo, se exigieran pruebas, y preguntó por qué en ese momento no se argumentó una afectación a la soberanía nacional.

No obstante, se advirtió que acusar al Gobierno de Estados Unidos de haber mentido podría complicar la relación bilateral, al considerar que México enfrenta una posición más débil en ese escenario.

Finalmente, señaló que aún existen más preguntas que respuestas sobre el caso y recordó que las autoridades han prometido en distintas ocasiones información sobre las investigaciones, aunque, afirmó, hasta ahora no se han dado a conocer resultados concluyentes.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.