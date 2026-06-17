Morena no va por 15 estados; encuestas internas le dan ventaja en 10: Casar

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A pesar de que los discursos oficiales colocan a Morena como amplio favorito en 15 de las 17 gubernaturas en disputa, encuestas internas que no se publican reducen esa ventaja real a 10 entidades, destaca María Amparo Casar, quien agrega que el arranque del proceso de registro de aspirantes traerá fuertes tensiones dentro del bloque oficialista, particularmente por las exigencias del Partido Verde y el PT en estados como Quintana Roo y Guerrero.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista resta credibilidad al método de encuestas de Morena, recordando de manera crítica que en procesos anteriores las decisiones de designación se han tomado por imposición política cupular, independientemente de lo que reflejaran los sondeos.

Mientras que, en el aspecto normativo, denuncia de forma contundente que el proceso arranca, una vez más, con una flagrante violación a la ley electoral por parte de Morena ante la total pasividad del marco legal. Explica que la designación de “coordinadores de la transformación” no es más que una farsa idéntica a la de procesos pasados para adelantar campañas proselitistas de manera ilegal, evadiendo los tiempos oficiales que marcan el inicio de las campañas apenas tres meses antes de la elección.

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