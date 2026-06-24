Corte se extralimita al intervenir de forma ilegal en congresos locales: Casar

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La pretensión de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de multar a diputados de Puebla y Yucatán por el sentido de sus votos constituye una flagrante violación a la separación de poderes y a la soberanía de los estados, afirma María Amparo Casar, quien subraya que, si bien la división real de poderes dejó de existir debido a que el oficialismo controla los tres órdenes de gobierno y colocó a sus propios ministros, este centralismo ignora el federalismo mexicano.

Para Noticias en Claro, la analista explica que la Corte no tiene la facultad de intervenir en lo que legislan las entidades, ya que las leyes generales (como las de Salud o Educación) solo establecen un piso mínimo obligatorio, dejando a los Congresos locales la libertad de adaptarlas; por ello, ordenar la modificación de normas que no contradicen la Constitución es una intromisión ilegal que obedece a intereses políticos dictados desde Palacio.

Asimismo, enfatiza que, más allá de la relevancia de los temas en debate —como el aborto o la identidad de género—, lo verdaderamente grave es el precedente punitivo de coartar la libertad legislativa sin dar margen de defensa a los estados. De forma crítica, Casar contrasta esta postura con la reforma constitucional de octubre de 2024 que limitó las facultades de la Corte para impugnar reformas, evidenciando una contradicción en el uso del tribunal según convenga al poder en turno.

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