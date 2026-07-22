Caso Ruffo refleja problemas en procuración e impartición de justicia

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La analista María Amparo Casar aseguró que el caso de Ernesto Ruffo refleja problemas en la procuración e impartición de justicia en México. Durante su participación semanal, afirmó que la detención y el proceso en su contra presentan diversas irregularidades y advirtió que, hasta el momento, no se ha demostrado la comisión de un delito.

Casar sostuvo que la defensa de Ernesto Ruffo ha denunciado múltiples anomalías en el proceso judicial, entre ellas presuntas violaciones al debido proceso y a la cadena de custodia.

“Lo que estamos viendo en el caso de Ruffo y su encarcelamiento hasta el momento, además de las 17 irregularidades… ponen un gran interrogante en qué se trata la justicia mexicana. No hay garantías de justicia mexicana“, declaró.

La también analista señaló que, de acuerdo con los argumentos de la defensa encabezada por Fernando Gómez Mont, no existen elementos suficientes para acreditar un problema de seguridad nacional o la presunta participación de Rufo en una red de huachicol.

“No hay ningún elemento que sostenga o que pase el escrutinio de que hay aquí un problema de seguridad nacional y mucho menos de que se pueda culpar al señor Ruffo de haber participado en esta red de huachicol”, afirmó.

Casar también expresó preocupación por el uso de la prisión preventiva oficiosa y las reformas en materia de justicia.

“Cualquiera de nosotros podría hacerse acreedor a la prisión preventiva con estos argumentos que estamos escuchando”, dijo.

Añadió que, a su juicio, “esto que estamos viendo es la violación de las garantías de un individuo al que no se le ha probado delito alguno” y consideró que el caso abre un debate sobre el funcionamiento del sistema judicial en México.

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