DEA acusa vínculo entre cárteles y políticos; Gobierno mantiene el mismo discurso

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Los señalamientos del director de la DEA, Terry Cole, sobre una presunta relación entre cárteles y la clase política mexicana marcaron la opinión del día. Las declaraciones se dieron en el contexto de la cumbre América Latina Libre de Fentanilo, organizada por Estados Unidos y a la que, según se comentó, México no fue convocado.

Durante la conversación, la analista María Amparo Casar afirmó que la postura del Gobierno de México ha sido responder con un mensaje centrado en la soberanía nacional y en las acciones emprendidas contra el narcotráfico, mientras que Estados Unidos mantiene críticas sobre la estrategia mexicana para combatir al crimen organizado.

DEA, cárteles y Gobierno de México centran el debate

De acuerdo con lo expuesto por Terry Cole, director de la DEA, existe una “relación mortal” entre los cárteles y sectores de la clase política mexicana. Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de la cumbre América Latina Libre de Fentanilo, enfocada en el combate al tráfico de esa droga.

María Amparo Casar sostuvo que, aunque el Gobierno de México ha informado sobre extradiciones de presuntos delincuentes, aseguramientos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses esas acciones no serían suficientes para enfrentar el problema.

También señaló que, mientras el Gobierno mexicano destaca resultados en materia de seguridad y combate al narcotráfico, Estados Unidos continúa insistiendo en que deben perseguirse responsabilidades de funcionarios de alto nivel.

Durante la conversación también se mencionó que, en administraciones anteriores, varios exgobernadores fueron investigados, procesados o extraditados por presuntos vínculos con actividades delictivas.

El tema podría seguir presente en la relación entre México y Estados Unidos, especialmente conforme avancen las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el combate al narcotráfico.

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