Decreto de transparencia de Sheinbaum, simulación tras destrucción del INAI: Casar

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El decreto presidencial sobre transparencia emitido por el gobierno de Claudia Sheinbaum es una simulación que no compensa la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sostiene María Amparo Casar.

Para Noticias en Claro, la analista señala que un verdadero compromiso con la rendición de cuentas exigiría restituir al INAI y su carácter autónomo, ya que dejar esta tarea bajo la subordinación del Ejecutivo —a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno— anula su función de árbitro independiente.

Además, destaca que el retroceso en la materia ya era evidente desde el sexenio de López Obrador, citando un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reveló que siete de cada 10 páginas web gubernamentales estaban desactualizadas o habían dejado de existir, lo que demuestra un abandono sistemático de las obligaciones de transparencia.

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