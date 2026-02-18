Diferencias internas en el gobierno y tensiones en Morena

GENERANDO AUDIO...

En medio del debate por el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer, la politóloga María Amparo Casar destacó por su análisis sobre las tensiones internas en Morena y los retos que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su participación en Noticias en Claro, Casar abordó las acusaciones y señalamientos que el exconsejero jurídico hace contra integrantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El libro ha sido descrito como un recuento de agravios donde aparecen nombres como Jesús Ramírez Cuevas, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz Manero, Santiago Nieto y Manuel Bartlett, entre otros. En ese contexto, Casar ofreció una lectura centrada en el impacto político y partidista que revela la obra.

La doctora María Amparo Casar explicó que su lectura del texto va más allá de las disputas personales y pone el foco en la gobernabilidad interna del partido oficialista.

“Quisiera utilizar un ángulo que no he visto tanto en los comentarios editoriales y en las noticias, que es la dificultad no solamente de gobernar a un país… sino el reto de gobernar a su partido y pues se la están poniendo muy difícil”, afirmó.

Casar subrayó que una parte importante del gabinete actual proviene del sexenio anterior y eso genera tensiones. “Estas personas le están dando pues mucha batalla a la presidenta Sheinbaum, lo retrata muy bien Julio Scherer con las traiciones”, señaló.

Diferencias internas en el gobierno

La politóloga comparó la situación actual con el gobierno de López Obrador. Recordó que en ese periodo el movimiento se mantenía disciplinado y que cuando alguien se apartaba de la línea, era removido o congelado políticamente.

“Creo que es difícil pensar en algún episodio del gobierno de López Obrador en los que su margen de maniobra se viese restringido por pleitos internos o por diferencias al interior del partido”, dijo.

También cuestionó si la actual administración debería abrir investigaciones internas en lugar de centrar el discurso en casos del pasado. Desde su perspectiva, el libro de Scherer exhibe conflictos que, asegura, hoy se repiten bajo otro contexto.

El debate sobre el contenido de Ni venganza ni perdón continúa y las reacciones dentro del entorno político siguen en desarrollo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento