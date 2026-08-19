Estados Unidos no debe explicaciones por retirar una visa: Casar

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Hay investigaciones filtradas donde testigos protegidos y reportajes periodísticos —como los de Arturo Ángel y Código Magenta— señalan a Andrés Manuel López Beltrán, al exsecretario de Marina y al senador Adán Augusto López en tramas de “huachicol fiscal”, señala María Amparo Casar.

Para Noticias en Claro, la analista destaca respecto al retiro de la visa a López Beltrán, que, si bien es una acción política del Departamento de Estado, el gobierno de EE. UU. actúa dentro de sus plenas facultades legales, ya que el Congreso estadounidense delegó esa atribución en la Casa Blanca con el aval de su Suprema Corte, sin que exista obligación alguna de ofrecer explicaciones sobre dicha revocación.

Asimismo, Casar desestima categóricamente las acusaciones del gobierno mexicano sobre un supuesto “injerencismo” o violación a la soberanía nacional a raíz de la visa retirada, argumentando que la revocación del documento no restringe la capacidad de tomar decisiones internas al Gobierno de México y recuerda que, bajo las políticas de la administración Trump, a miles de estudiantes e inmigrantes se les ha retirado el visado sin que existiera una protesta soberanista semejante.

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