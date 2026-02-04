Golpe de autoridad y sombra de impunidad en caso Adán Augusto

GENERANDO AUDIO...

La politóloga María Amparo Casar analizó la salida de Adán Augusto López de la coordinación en el Senado y advirtió que el movimiento tiene dos lecturas claras: un mensaje de autoridad desde la Presidencia y, al mismo tiempo, una señal preocupante de impunidad dentro del poder.

Durante una mesa de análisis, Casar señaló que el desgaste político alcanzó a Adán Augusto, uno de los operadores más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura central de la Cuarta Transformación, tras señalamientos públicos por presuntos actos de corrupción y vínculos criminales difundidos por la prensa.

Antes de entrar al fondo del caso, la analista fue clara: “Un político no está muerto hasta que no está tres metros bajo tierra”, en referencia a quienes ven a Adán Augusto en el ocaso definitivo de su carrera.

Casar explicó que el primer ángulo es positivo para la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que la decisión muestra un fortalecimiento de su liderazgo. Señaló que Adán Augusto no respondía directamente a ella, sino a “ya sabemos a quién”, en alusión a su cercanía con López Obrador.

Subrayó que los escándalos atribuidos al senador estaban dañando tanto al movimiento como a la imagen del nuevo gobierno, por lo que su salida representa un “golpe en la mesa” y un mensaje claro: “aquí mando yo”.

Sin embargo, la politóloga advirtió un segundo ángulo negativo. Afirmó que el caso vuelve a exhibir la falta de compromiso real para combatir la impunidad, ya que, pese a múltiples señalamientos y pruebas periodísticas, no se han visto investigaciones formales ni procesos judiciales contra figuras de Morena.

Casar fue enfática en que los medios no son jueces ni fiscalías, pero recordó que existen delitos que se persiguen de oficio y que, hasta ahora, no se ha actuado contra personajes del oficialismo involucrados en escándalos.

Aun así, destacó como un punto positivo la posibilidad de mayor diálogo político, tras señalar que sería deseable un acercamiento real con la oposición y el respeto a los procesos legislativos, algo que consideró sano para la vida democrática.

El caso de Adán Augusto López sigue abierto en el terreno político, mientras persisten las dudas sobre si la promesa de cero corrupción y cero impunidad se aplicará también a los cercanos al poder.

Los comentarios expresados en la sección de "Opinión", son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

