Huachicol fiscal: Golpe a la reputación de la SEMAR

GENERANDO AUDIO...

La trama del huachicol fiscal golpea directo a la reputación de la Secretaría de Marina, institución que durante años se percibió como uno de los últimos muros contra la corrupción. La decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador de entregarles el control de puertos, aduanas y aeropuertos, bajo el argumento de mayor honestidad, terminó siendo, según los analistas, una “manzana envenenada”.

En este contexto, la analista María Amparo Casar advirtió que la apuesta de militarizar funciones civiles no solo debilitó la transparencia, sino que abrió espacios para prácticas ilegales. “Estamos viendo los resultados de una mala política pública”, señaló al subrayar que las Fuerzas Armadas recibieron contratos y tareas exentas de controles y rendición de cuentas.

Casar: militarización abrió la puerta al huachicol fiscal

Para Casar, el problema no radica en que toda la Marina o la Defensa estén “podridas”, sino en que fueron colocadas en espacios de alta vulnerabilidad: aduanas, puertos y obras públicas. Ahí, recordó, operaron sin los candados de transparencia habituales, lo que derivó en redes como la del huachicol fiscal.

La especialista recordó que el CIDE había alertado desde hace años sobre los riesgos de dar más de 200 nuevas funciones a militares y marinos. Entre ellas, controlar aeropuertos estratégicos como el de la Ciudad de México, así como las aduanas terrestres y marítimas.

¿Qué sabía López Obrador?

Casar también cuestionó el papel del expresidente López Obrador, quien durante su sexenio insistió en que la corrupción y el huachicol habían sido erradicados. Sin embargo, documentos y reportes internos de la propia Marina revelan que al menos desde 2022 se tenía conocimiento de esta red criminal, conocida como “Los Primos”.

“El presidente decía que estaba informado de todo, que ninguna tranza ocurría sin su visto bueno. Entonces la pregunta es clara: ¿acaso no sabía de esta trama?”, planteó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La analista reconoció como un avance que ahora se investigue la corrupción en estas áreas, pero insistió en que se trata de un golpe fuerte al prestigio de la Marina. También pidió revisar con urgencia el papel de las corporaciones castrenses en la administración pública federal para evitar que estas prácticas se repitan.