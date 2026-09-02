Informe de Sheinbaum, enfoque de simulación y desconexión con la realidad: Casar

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El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se trató de un ejercicio de simulación donde se proyectó un panorama económico y social idílico en materia de salud, educación e infraestructura que no coincide con la realidad, critica María Amparo Casar.

Para Noticias en Claro, la analista contrapone la narrativa oficial de un abasto completo de medicinas y un sistema educativo próspero frente a las protestas de padres de niños con cáncer y los señalamientos de especialistas como el exministro José Ramón Cossío, quienes advierten que no se está garantizando el derecho de aprendizaje.

Asimismo, cuestiona las cifras económicas al recordar que el Banco de México (Banxico) reporta nula confianza de los analistas para invertir, mientras la deuda pública continúa elevándose y megaobras como el Tren Maya o el AIFA enfrentan sobrecostos, mala planeación y dependencia de subsidios, lamentando la sistemática omisión y opacidad en temas críticos como feminicidios, desaparecidos y la lucha contra la corrupción e impunidad, que ni siquiera mencionó en el discurso.

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