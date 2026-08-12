La censura ha ido creciendo, cuestiona María Amparo Casar nuevos lineamientos a medios

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Los nuevos lineamientos para la defensa de las audiencias funcionan como un mecanismo más para “mover el avispero” y restringir la libertad de expresión, cuestionó María Amparo Casar sobre la necesidad de promoverlos, sosteniendo que en los últimos años la censura en México ha ido en aumento, una tendencia que no solo percibe en la dinámica política actual, sino que está respaldada por mediciones e indicadores de organismos internacionales.

Para Noticias en Claro, la analista explica que la censura moderna ya no consiste únicamente en clausurar medios, sino en prácticas como los ataques constantes a periodistas en redes sociales, la cancelación de publicidad estatal a medios críticos, los vetos indirectos hacia anunciantes, el desvío de recursos publicitarios a medios afines y el fomento de la autocensura.

Asimismo, Casar califica este escenario como una “letanía de censura” que abarca agresiones más profundas, tales como el acoso judicial a comunicadores, la realización de auditorías selectivas, la retirada de estatus a organizaciones donatarias y la falta de protección a la prensa en un país con altos índices de periodistas asesinados y desaparecidos.

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