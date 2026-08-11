En lo que va de 2026, ASA ha abastecido más de 2.6 mil millones de litros de combustible para aviones

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ASA garantiza operación aérea nacional con combustible. Foto: ASA

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) suministró 2 mil 698 millones de litros de combustible para aviación durante el primer semestre de 2026, volumen que permitió atender la operación de vuelos comerciales, de carga, ejecutivos y gubernamentales en el país.

La cifra representa un incremento frente al mismo periodo de 2025, cuando se distribuyeron 2 mil 595.6 millones de litros, es decir, cerca de 102 millones de litros adicionales en un año.

Crece el consumo de combustible para aviación

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, entre enero y junio se realizaron 416 mil servicios de abastecimiento a aeronaves en distintos aeropuertos del país.

ASA cuenta con una red de 52 estaciones de combustible y un punto adicional de suministro, desde donde distribuye en promedio 14.8 millones de litros diarios de turbosina y gasavión.

Los mayores volúmenes de suministro se registraron en los aeropuertos de:

Ciudad de México

Cancún

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

San José del Cabo

Puerto Vallarta

Toluca

Querétaro

Mérida

Más de 5 mil millones de litros en 2025

El aumento observado durante la primera mitad de 2026 ocurre después de que ASA cerró 2025 con 5 mil 151.1 millones de litros distribuidos en todo el país.

Los datos reflejan una demanda sostenida de combustible vinculada a la actividad aérea nacional e internacional.

Atiende vuelos comerciales, de carga y ejecutivos

La red de suministro abastece operaciones de aerolíneas comerciales nacionales e internacionales, además de vuelos de carga, aviación ejecutiva, aviación general y operaciones oficiales.

ASA también señaló que cuenta con capacidad para responder a incrementos en la demanda durante temporadas vacacionales, eventos masivos, contingencias y periodos de alta actividad aérea.

El organismo indicó que mantiene operaciones de supervisión en toda la cadena de suministro, desde la recepción del combustible hasta su entrega a las aeronaves, mientras continúa evaluando la incorporación futura de combustibles sostenibles para la aviación.

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