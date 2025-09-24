La crisis de medicinas ya es dramática para México

GENERANDO AUDIO...

El problema del desabasto de medicinas en México persiste tras siete años de crisis. La doctora María Amparo Cazares advirtió que el gobierno federal mantiene adeudos con la industria farmacéutica y no ha logrado resolver la falta de medicamentos, ni en hospitales ni en emergencias.

Para la especialista, la situación es alarmante: no solo se trata de adeudos millonarios con farmacéuticas y laboratorios, sino de la incapacidad de las autoridades para dar respuesta a un problema que afecta la vida de millones de mexicanos.

“No son papas fritas, es la salud de los mexicanos”

Casar enfatizó que no se trata de cualquier producto, sino de insumos médicos esenciales. Comparó el desabasto con algo tan cotidiano como la falta de botanas en una tienda, pero advirtió: la diferencia es que aquí está en juego la salud y el bienestar de la población.

Recordó que el conflicto no inició con la administración actual, pero subrayó que Claudia Sheinbaum, a un año de iniciar su gobierno, aún no logra resolverlo. “Seis años con López Obrador y ahora uno más con Sheinbaum, y seguimos igual”, señaló.

Adeudos que rebasan los 18 mil millones

Casar retomó los reclamos de la Canifarma, que asegura que el gobierno debe 14 mil millones de pesos a distribuidores, además de los 4 a 5 mil millones denunciados por la Asociación Mexicana de Laboratorios.

Explicó que casos como el de Pisa reflejan la falta de claridad: “Lo inhabilitan, lo vuelven a habilitar, pero no le pagan”, ejemplificó.

“No es prioridad en el presupuesto 2026”

La doctora también cuestionó el presupuesto de salud para 2026, donde, dijo, no se refleja como prioridad el abasto de medicamentos. Criticó que, mientras se destinan recursos a otros rubros, no haya fondos suficientes para hospitales, clínicas y emergencias.

“Es inentendible que una economía como la mexicana no pueda garantizar medicinas, pero sí gaste en tantas otras cosas”, sentenció.

Para Casar, el panorama es claro: la crisis ya es dramática y afecta directamente al bienestar de los mexicanos. Un llamado urgente a que la salud, más allá de discursos, se coloque en el centro de la agenda pública.