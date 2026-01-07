México condena la intervención a Venezuela y enfrenta presión de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

La doctora María Amparo Cazar analizó la operación para extraer por la fuerza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que ha generado polémica internacional. Durante su participación en Noticias en Claro, señaló que, aunque la salida de Maduro puede generar alivio para algunos sectores, no significa la caída del sistema que lo sostuvo durante más de una década.

Cazar afirmó que el entorno del mandatario venezolano sigue activo y que el proceso se está negociando con sus colaboradores más cercanos. Recordó que el gobierno de Maduro acumuló más de 10 años de violaciones a derechos humanos, represión, tortura y cancelación de libertades, como la de prensa. Sin embargo, subrayó que las formas de la operación implican una violación a la legalidad de Estados Unidos y al derecho internacional, aun cuando exista decepción por el papel de organismos como la ONU y la OEA.

México sí tiene motivos para preocuparse

La analista consideró acertada la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de condenar la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. No obstante, señaló que esa postura pierde fuerza porque México no condenó las elecciones venezolanas, que calificó como ilegales, y en las que la oposición habría obtenido alrededor del 70% de los votos frente al 30% de Maduro, sin reconocimiento oficial previo por parte del gobierno mexicano.

Cazar advirtió que México sí tiene motivos para preocuparse. Explicó que el gobierno mexicano ha cumplido en gran medida con las peticiones de Donald Trump, pero existen puntos sensibles: el combate al crimen organizado y el suministro de petróleo. Señaló que México se ha convertido en el principal proveedor de crudo para Cuba, algo que, aunque legal, ya está en la agenda de la prensa internacional y no es bien visto por Estados Unidos. El problema, dijo, no es solo vender petróleo, sino cuánto y a qué precio, pues podría tratarse de un esquema subsidiado.

Finalmente, advirtió que la presidenta enfrenta una posición “resbalosa”: mantener su apoyo histórico a gobiernos como Cuba y Venezuela, mientras busca una relación funcional con Estados Unidos para negociar el Tratado de Libre Comercio. La tensión, anticipó, marcará la política exterior mexicana en los próximos meses.

