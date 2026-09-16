Morena atropella la ley electoral rumbo a comicios de 2027 con “defensa de la 4T”: Casar

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Bajo la figura de las “coordinaciones estatales en defensa de la 4T y de la soberanía nacional”, Morena se adelantó más de dos meses al inicio de las precampañas, en abierto desacato a la legislación y el calendario electoral, denuncia María Amparo Casar, acusando que que tras la fachada de las encuestas hay un claro atropello a la legalidad en el que predomina la injerencia directa de los gobernadores en funciones para palomear o vetar perfiles.

Asimismo, para Noticias en Claro, la analista destaca que en las primeras 10 nominaciones hacia los comicios intermedios, el grupo más cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado en desventaja frente a los perfiles respaldados por el expresidente López Obrador o los mandatarios locales.

Además, advierte que, a pesar de los discursos oficiales de unidad, la imposición de candidaturas en estados como Guerrero, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo está generando serias fracturas internas con alcaldes locales, la dinastía Monreal e incluso partidos aliados como el PT.

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