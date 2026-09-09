Prueba PISA muestra estancamiento educativo en México

GENERANDO AUDIO...

Los resultados de la prueba PISA colocaron a México en niveles educativos similares a los de hace 25 años. En matemáticas, el país obtuvo 388 puntos; en ciencias, 414, y en lectura, 408 puntos.

Los estudiantes evaluados en 2025 son hijos de la generación que presentó PISA en el año 2000. Pese al paso de gobiernos, reformas y modelos educativos, los resultados muestran pocos cambios en el aprendizaje.

María Amparo Casar cuestiona la política educativa en México

María Amparo Casar señaló que el país no ha logrado mantener una política educativa de largo plazo. “No hemos tenido una política de Estado”, afirmó, al considerar que cada gobierno modifica las estrategias antes de que puedan madurar.

También destacó la caída de la matrícula escolar. Según las cifras mencionadas por Casar, al comparar los ciclos 2018-2019 y 2025-2026, la matrícula bajó 20% en preescolar, 10% en primaria y 3% en secundaria. “En promedio bajó 10% la matrícula en general”, señaló.

Sobre los apoyos económicos, Casar aclaró que no está en contra de los programas sociales, pero sostuvo que una beca no sustituye una política educativa. “Un programa social no equivale a política social”, dijo, y cuestionó que México dependa de evaluaciones externas para medir sus resultados educativos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.