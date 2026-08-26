Consulta de audiencias: Mayoría rechaza y sólo 9.7% apoya la “ley censura”; MCCI analizó los documentos

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La consulta sobre los lineamientos del derecho de las audiencias, abierta del 27 de julio al 21 de agosto, recibió la participación de 8 mil 889 ciudadanos, de acuerdo con el análisis presentado por María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El ejercicio fue convocado por la autoridad y permitió que los participantes expresaran su postura sobre los lineamientos. Casar aclaró que no se trató de una encuesta ni de un ejercicio elaborado por MCCI, sino de una consulta pública cuyos comentarios fueron analizados por la organización.

80.2% rechaza lineamientos del derecho de las audiencias

De acuerdo con el análisis presentado por María Amparo Casar, el 80.2% de las participaciones rechazó los lineamientos, mientras que 9.7% expresó su apoyo. El resto presentó una postura ambigua, al señalar aspectos con los que estaba de acuerdo y otros con los que no coincidía.

MCCI revisó las respuestas recibidas durante el periodo de consulta. Según lo explicado por Casar, hubo días con alrededor de 10 participaciones, otros con 300 y jornadas en las que se registraron hasta mil respuestas.

Censura y libertad de expresión, entre las principales preocupaciones

Entre los comentarios analizados, una de las principales preocupaciones fue que los lineamientos pudieran representar censura o una disminución de la libertad de expresión. Cerca de 6 mil participantes hicieron señalamientos relacionados con este punto, según Casar.

Otra postura recurrente cuestionó el papel del Estado como árbitro de la verdad. Algunos participantes señalaron que los ciudadanos pueden decidir por sí mismos qué contenidos ver o escuchar y evaluar la información que reciben.

También hubo comentarios sobre una posible censura previa, el riesgo de fomentar la autocensura y cuestionamientos sobre por qué la comunicación del Gobierno quedaría fuera de algunas de las disposiciones planteadas para la televisión abierta y de paga.

Participantes también plantearon argumentos a favor de regular medios

Aunque fueron minoría, algunos participantes respaldaron la regulación. Entre sus argumentos señalaron que las televisoras tienen poder, que los medios requieren reglas y que es necesaria la presencia de un árbitro.

Casar también destacó una propuesta elaborada por Artículo 19, el Consejo de Litigio Estratégico y la organización Perteneces, que planteó cambios al articulado de los lineamientos. Entre los puntos mencionados está establecer una diferencia entre propaganda e información.

La atención ahora se centra en la respuesta de la autoridad y en conocer cómo serán considerados los resultados y planteamientos presentados durante la consulta.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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