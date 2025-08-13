GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su última sesión pública ordinaria en el formato vigente desde 1994, año en que el Poder Judicial se transformó durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Con la entrada en vigor de la reforma judicial el próximo 1 de septiembre, el máximo tribunal operará con nueve ministros elegidos mediante voto popular.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Preocupación por independencia judicial

Para la analista María Amparo Casar, la sesión representó “un día triste” para el Poder Judicial, pues aunque hubo desacuerdos con algunas resoluciones en el pasado, “había en ese órgano colegiado buenas ponencias, argumentos, se razonaba, se cambiaban puntos de vista” y los ministros podían ser convencidos por los argumentos de sus colegas.

En Noticias en Claro, Casar advirtió que, a diferencia de los perfiles salientes, “no se cuidó la trayectoria, no se cuidó la competencia” de varios de los nuevos integrantes, y que el proceso estuvo marcado por “una elección de Estado, una elección de la estructura morenista”.

Reconocimiento a ministros de la Corte salientes

La analista resaltó la labor de ministros como Margarita Ríos-Farjat, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por el Senado, “pero que nunca se plegó a la voluntad de quien fue el origen de su nombramiento”, así como la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconocido por su trayectoria en temas fiscales.

Casar lamentó también que en la última sesión ordinaria no se discutiera la prisión preventiva oficiosa, a pesar de la carta de Ríos-Farjat solicitándolo.

“México está en falta con respecto a los tratados que ha firmado y seguimos con esta monstruosidad […] que te puede tener en la cárcel décadas sin sentencia”, advirtió la experta.

Reforma en marcha y pendientes urgentes

La transición implica pasar de un modelo de designaciones políticas a uno de elección directa, aunque con una participación estimada del 13% del padrón electoral en el reciente proceso.

Aún está pendiente la sesión extraordinaria de cierre, en la que se prevé abordar temas de alto impacto para los derechos humanos.