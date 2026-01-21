Saldo para México tras año de Trump: “no tan negativo”, pero con amenazas y relación “compleja”

GENERANDO AUDIO...

El primer año de Donald Trump fue descrito como un periodo agresivo, radicalizado y marcado por el endurecimiento migratorio, la guerra y choques frecuentes con aliados y con instituciones de Estados Unidos.

En entrevista, la analista María Amparo Casar contrastó los “datos” que presume Trump —“365 anotaciones en 365 días”, según se comentó al aire— con lo que han documentado analistas. Señaló que, aunque el mandatario afirma haber “terminado” siete u ocho guerras, en realidad “no ha terminado” esos conflictos, aunque sí consideró que ha mediado en algunos frentes internacionales.

Primer año de Trump: aranceles, indultos y presión a México

Casar dijo que, en materia internacional, Trump “ha ayudado a mediar” en conflictos como el de Israel-Hamás, y mencionó otros escenarios en los que, afirmó, ha participado de forma positiva: Israel-Irán, además de referencias a Egipto, Etiopía, India y Pakistán.

En política interna, la analista planteó señalamientos de corrupción y conflicto de interés, al afirmar que en ese año aumentó la riqueza de empresas familiares de Trump en 1.4 billones de dólares. También enumeró acciones como nombramientos y despidos de jueces y procuradores, y el uso de indultos como “abuso de poder”, al referirse a personas vinculadas con la toma del Capitolio tras la elección que Trump perdió, según se dijo en el programa.

Además, mencionó acusaciones sobre una supuesta intervención en Venezuela y la “eliminación de embarcaciones” presuntamente relacionadas con venezolanos, señalando que “no recibieron ni siquiera un juicio” y que “no estaban ni siquiera identificados”. Agregó señalamientos por ataques a la libertad de prensa, con referencias a The Washington Post, intentos de censura a programas como el de Jimmy Kimmel, y una denuncia contra The New York Times.

Sobre el saldo para México, Casar dijo que “no es tan negativo como se esperaba”, pero que el país está “muy lejos” de tener resuelta una relación “muy compleja”. Afirmó que México enfrenta amenazas y que se ha planteado “la idea” de invadir México, lo cual calificó como una exageración, pero advirtió que Trump podría “apuntar” contra México si no queda satisfecho con resultados, por ejemplo, en el trabajo atribuido a Omar García Harfuch. También señaló que México mantiene una posición “francamente débil” y que se ha guardado “silencio” ante abusos, incluida la salida de organismos multilaterales y el discurso antiinmigrante.

Casar mencionó un discurso del primer ministro canadiense Mark Carney, destacando la idea de que “se acabó el orden mundial” previo y la necesidad de construir “autonomía estratégica” con valores como derechos humanos y soberanía, y dijo que le gustaría que México buscara diversificar aliados. En el cierre, se afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado una posición “medianamente digna” frente a Trump, según lo expresado en el espacio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento