Sinaloa vive ingobernabilidad y falla en garantizar seguridad

GENERANDO AUDIO...

La creciente violencia en Sinaloa ha reactivado el debate sobre la posible desaparición de poderes en el estado, una facultad que corresponde al Senado de la República, de acuerdo con la Constitución. Esta figura legal se aplica cuando los poderes locales no pueden garantizar el orden jurídico ni ejercer sus funciones con normalidad.

Durante una conversación en Noticias en Claro, se planteó si el gobernador de Sinaloa está cumpliendo con su responsabilidad ante la crisis de seguridad. El tema fue analizado por la doctora María Amparo Casar, quien explicó el alcance y los límites de este mecanismo constitucional.

María Amparo recordó que la última vez que se utilizó la desaparición de poderes fue en 1975, en Guerrero, y señaló que históricamente ha sido una herramienta polémica, usada como mecanismo de control político. Detalló que la ley reglamentaria establece que procede cuando los poderes están imposibilitados para ejercer sus funciones por conflictos que afectan el orden jurídico.

Explicó que la solicitud puede ser presentada por el propio Senado, por legisladores federales o por ciudadanos del estado afectado, aunque reconoció que la ley tiene vacíos, como no precisar cuántos ciudadanos deben respaldar la petición. De aprobarse, el Senado declararía la desaparición de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En su comentario, María Amparo Casar destacó que Sinaloa vive un estado de ingobernabilidad, al considerar que los poderes no están cumpliendo su función de garantizar seguridad. Señaló que, con las cifras de homicidios y desapariciones, la entidad enfrenta una situación crítica que, en sus palabras, ya no permite a la población “ni salir a la calle”, lo que refleja la gravedad del momento.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.