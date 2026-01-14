Trump presiona a México con aranceles, seguridad y migración

GENERANDO AUDIO...

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de alta tensión. De acuerdo con el análisis de María Amparo Casar, existen al menos cuatro frentes abiertos entre ambos países: aranceles y comercio, seguridad y tráfico de fentanilo, la amenaza de una posible intervención militar impulsada por Donald Trump, y el uso político del tema migratorio.

En este escenario, las cartas están sobre la mesa. Estados Unidos incrementa la presión y México busca contener el conflicto. Para la politóloga María Amparo Casar, el presidente Trump no solo actúa como la principal potencia del hemisferio, sino como un actor impredecible, capaz de llevar sus advertencias a los hechos, como ya ocurrió en otros casos de política exterior.

Aunque Casar considera poco probable una intervención militar unilateral contra México, advierte que no puede descartarse por completo. La base de estas amenazas está en la clasificación del crimen organizado como un problema de seguridad nacional y en la postura de Trump, quien ha afirmado que el único límite de su política exterior es su propia moral.

La analista señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado mantener el conflicto en niveles manejables mediante concesiones clave: entrega de narcotraficantes, abandono de la política de “abrazos, no balazos”, destrucción de laboratorios, detención de criminales, cooperación bilateral en seguridad y una política migratoria más estricta.

Sin embargo, Trump exige más. De cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el mandatario estadounidense ha dejado claro que, en su visión, México necesita más el acuerdo que Estados Unidos. Ante esto, Casar considera que el gobierno mexicano debería revisar la política de impunidad hacia actores políticos vinculados con corrupción y crimen organizado.

Para la especialista, estos cambios no deberían hacerse por presión externa, sino por conveniencia nacional. Fortalecer el Estado de derecho mejoraría la posición de México en la negociación comercial, impulsaría la inversión y reforzaría la soberanía frente a un socio que, dice, ya demostró que cumple sus amenazas.

